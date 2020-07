Chelsea : Une offre pour Oblak ?

GRANADA 1-2 REAL MADRID Le Real fonce tout droit vers le titre grâce à ce succès sur des buts de Ferland Mendy et Benzema. pic.twitter.com/UKKKvrQXF3 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 13, 2020

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #GranadaRealMadrid OHHH quel but signé Karim Benzema ! 💥💥 Un crochet dévastateur et un enroulé implacable ! 🇫🇷 Les Français du Real en mode Total Régal !https://t.co/0uziOrzyfu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 13, 2020

Gareth Bale is having the time of his life on the bench for Real Madrid 😂 pic.twitter.com/Oe2FnTwFBd — ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2020

Avec ce nouveau succès, le Real Madrid n'a plus besoin que de deux petits points pour être sacré champion 🏆🇪🇸 — BeFoot (@_BeFoot) July 13, 2020

Deux buts, deux français, deux masterclass. Zinedine Zidane a été inspiré au moment de composer son onze en alignant ses compatriotes Ferland Mendy et Karim Benzema d’emblée. Alors que Gareth Bale s’amusait en tribunes comme à son habitude, Mendy le faisait sur le terrain. L’ancien lyonnais fixait la défense à l’entrée de la surface, plaçait une accélération fulgurante, puis logeait le cuir sous la barre de Silva pour une ouverture du score spectaculaire. De quoi inspirer Karim Benzema. Six minutes plus tard, le natif de Bron réussissait un enchaînement sublime achevé par en enroulé qui faisait mouche Très à l’aise lors du premier acte, le leader de la Liga, qui devait absolument s’imposer pour reprendre son avance sur le Barça et rêver du sacre, s’est essoufflé dans le second acte face à des locaux coriaces. Et Grenade profitait d’un temps fort dès la 50e minute. Herrera servait Machis dans la profondeur.Malgré cette piqûre de rappel, le Real ne parvenait pas à sorti de sa phase de gestion. Un Machis inspiré n’arrivait pas à en profiter pour égaliser, mais Grenade restait dangereux face à une défense madrilène pusillanime et fébrile, comme sur ce cafouillage dans la surface des visiteurs à dix minutes du terme. Face aux velléités locales, les merengue faisaient tourner le cuir et préféraient garder la possession plutôt que de tenter des offensives risquées face au pressing insistant des coéquipiers de Rui Silva. Le Real a tremblé jusqu’au bout avec, à 5 minutes du terme, deux occasions coup sur coup pour Grenade. Thibaut Courtois puis Sergio Ramos sur sa ligne s’employaient pour éteindre l’incendie.Un succès équivaudrait à un nouveau titre de champion pour les Merengue.