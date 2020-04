Chelsea : Un vestiaire "en larmes" au départ de Mourinho

Le club napolitain, qui devrait perdre Kalidou Koulibaly cet été, pense au champion du monde français du Barça pour le remplacer.

Le désir d'Umtiti serait de rester au Barça

En ces temps de coronavirus, le FC Barcelone doit lui aussi subir les effets de la crise et les joueurs du Barça ont, pour rappel, baissé leurs salaires alors que la compétition n'a pas encore repris . Le club catalan se retrouve dans une situation durant laquelle il pourrait se séparer de certains éléments et Samuel Umtiti, le défenseur central français, pourrait bien en être selon le quotidien catalan SPORT.. Il indique que le club catalan estimait la valeur d'Umtiti à 50 millions d'euros avant la crise du coronavirus.Naples voit en Samuel Umtiti le successeur idéal de Kalidou Koulibaly, annoncé sur le départ et auteur de plusieurs saisons d'un grand niveau avec le club italien., d'autant qu'il parvient à alterner les titularisations en défense aux côtés de l'indispensable Gérard Piqué. En concurrence avec Clément Lenglet pour le second rôle dans l'axe de la défense des blaugrana, Umtiti a un avenir incertain devant lui et Naples semble très attentif sur le dossier. Reste à savoir quel sera l'épilogue de ce possible feuilleton.