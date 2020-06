Chelsea : Un troisième club londonien pour Giroud ?

Dieumerci Mbokani très courtisé

Mercato : Deux géants belges en pincent pour Dieumerci Mbokani https://t.co/4grDf3u5CB — Foot RDC (@footrdc) June 9, 2020

Yaya Touré au Brésil ? Un dirigeant remet en cause le transfert

Le prodige ghanéen Mohammed Salisu (Real Valladolid) en route vers la Ligue 1 ?

⚫🔴 Le Stade Rennais a fait une première offre à hauteur de 8 millions pour le solide défenseur révélé cette saison en Ligahttps://t.co/bloTC0N16h — RMC Sport (@RMCsport) June 10, 2020

Un nouvel adjoint pour Guardiola à Manchester City

N'Golo Kanté sacrifié par Chelsea pour recruter une pointure ?

N'Golo Kanté pourrait payer cher le mercato XXL de Chelsea https://t.co/zsYQoPKp5S — Foot Mercato (@footmercato) June 9, 2020

Sacré Soulier d'ébène 2020 (meilleur footballeur africain évoluant en Belgique), le buteur vedette des "Léopards" de la RDC, Dieumerci Mbokani, se dit très sollicité à quelques semaines du terme de son contrat à Antwerp, où l'attaquant de 35 ans avait posé ses valises il y a deux étés. «Je n’arrête pas de recevoir, via les réseaux sociaux, des messages de supporters qui me demandent de revenir lors du prochain mercato. Cela fait plaisir. Je suis ouvert à tout et à tout le monde. Anderlecht, le Standard, Bruges…» a récemment assuré l'ancien pensionnaire du TP Mazembe dans un entretien accordé à Le Soir Alors, où signera celui qui dit vouloir encore jouer quatre ans de plus ? Ces derniers temps, un exil doré vers laétait promis à l'enfant de Kinshasa selon plusieurs médias belges, mais d'autres marchés pourraient se manifester. Comme l'a affirmé Foot RDC cette semaine, les deux géants belges,et, qui ont terminé respectivement premier et deuxième de la, auraient noué les premiers contacts avec l'entourage de l’international congolais. Affaire à suivre.Sans club depuis son départ de Qingdao Huangdhai (L1 chinoise) au mois de février dernier, Yaya Touré rebondira-t-il au Brésil lors du mercato d'été ? D’abord annoncé à Botafogo , le légendaire capitaine ivoirien avait ensuite vu son nom circuler à Vasco da Gama. La rumeur a toutefois subitement perdu en crédibilité ces dernières heures. Soucieux d’incarner la rigueur gestionnaire, l’actuel homme fort du club carioca, Alexandre Campello, a dit tout le mal qu’il pensait d’un tel transfert, qu’avait évoqué l’un de ses concurrents pour le fauteuil de président. «Je pense qu’il est irresponsable de prendre un footballeur sans connaître la situation financière du club et sans avoir la garantie de pouvoir le payer», a taclé le dirigeant auriverde au micro de Radio Tupi , dans des propos rapportés par Bein Sports . Pour rappel, Luiz Leven Siano , candidat à la présidence de Vasco de Gama, avait assuré le mois dernier avoir l’accord du quadruple Ballon d'Or africain pour signer au club au cas où il serait élu.Les dirigeants du Stade Rennais seraient passés à l'offensive pour le jeune défenseur du Real Valladolid, Mohammed Salisu. Du haut de ses 21 ans, ce colosse ghanéen est considéré comme l'un des prospects les plus prometteurs à son poste en Espagne. Selon les informations de RMC Sport, la direction rennaise aurait formulé une première offre à hauteur de 8 millions d'euros à Valladolid. Le club détenu par la légende brésilienne Ronaldo Nazario n'aurait pas encore fait de retour. Mohammed Salisu est sous contrat avec Valladolid jusqu'en juin 2022. Sa clause libératoire s'élève à 12 millions d'euros.Pep Guardiola a un nouvel assistant. Comme annoncé il y a quelques jours, le technicien catalan a fait appel aux services de Juanma Lillo. Agé de 54 ans, ce dernier retrouve celui qu’il a eu comme joueur en 2005/06 lorsqu’il était en charge de la formation mexicaine des Dorados de Sinaloa. À l’époque, Pep terminait sa carrière de joueur. Lillo prend la place laissée vacante par Mikel Arteta, qui était parti en décembre dernier pour occuper le poste de numéro 1 à Arsenal.Le temps des choix. Si plusieurs gros coups sont annoncés du côté de Chelsea lors du prochain mercato, de nombreux joueurs risquent de quitter la Capitale britannique pour permettre aux Blues de dégraisser. The Sun indique en effet que les possibles achats d'Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Timo Werner (Leipzig) et Kai Havertz (Leverkusen) totaliseraient 150 millions d'euros au bas mot. A lire aussi >> Chelsea : C'est fait pour Ziyech (Ajax Amsterdam) ! En ce sens, Frank Lampard devra se séparer de plusieurs éléments afin de bâtir une attaque de feu. Et un nom revient avec insistance dans la presse anglaise, celui de N'Golo Kanté (29 ans). L’originaire de Bamako fait partie des tauliers de l'effectif actuel, de quoi renflouer les caisses en cas de départ. Kanté est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2023.