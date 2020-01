Chelsea prêt à investir 40M€ sur Issa Diop (West Ham)

Chelsea : offre de 20 ME pour Habib Diallo

#Mercato : Diallo vers Chelsea ?



On peut lire l'info dans les colonnes de The Sun, où il est révélé que le sénégalais Habib Diallo est sur les tablettes de Chelsea. L'équipe de Lampard aurait soumis une offre de 20M€ (16.8M£) au FC Metz, apprend-on. pic.twitter.com/x3ZfEjV75d — Chérif Sadio (@CherifoSadio) 8 janvier 2020

Lyon : le dossier Karl Toko-Ekambi se complique

L'OL a formulé une première offre à Villarreal pour Karl Toko Ekambi, à hauteur de 12 M€. Elle a été repoussée par le club espagnol.

Les dirigeants du sous-marin jaune espèrent que récolter entre 20 et 25 millions d’euros pour l’attaquant camerounais. 💫🇨🇲

[@footmercato] pic.twitter.com/OQYmay7z6E — AllezLesLions (@AllezLesLions) 8 janvier 2020

Eintracht Francfort : Falette prêté à Fenerbahçe

S I M O N F A L E T T E. 👊🏾 🔗 https://t.co/Hdt3BdXyZv pic.twitter.com/bw54K46Uvg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020

Barça : Todibo à Milan, c'est non ?

🔄 | Les négociations entre le FC Barcelone et l'AC Milan pour le prêt de Todibo sont au point mort car le Barça n'acceptera qu'un prêt sans OA mais Milan en veut une.



🗞 [RadioCat] pic.twitter.com/aYBIbLZKA0 — Barça Actu (@Barca_Actu_) 8 janvier 2020

ES Tunis : Fousseny Coulibaly prolonge de trois ans

🐍🐍🐍 مدد اللاعب فوسيني كوليبالي عقده مع الترجي لمدة ثلاث سنوات إضافية Fousseny Coulibaly extended his contract with Esperance for three more years Fousseny Coulibaly a prolongé son contrat avec l'Espérance pour trois années supplémentaireshttps://t.co/tzpduohUPK pic.twitter.com/icsBcOE2hO — Espérance de Tunis 💯 الترجي التونسي (@ESTuniscom) January 8, 2020

Troisième meilleur buteur de la Ligue 1 avec 10 réalisations en évoluant dans une équipe du FC Metz engluée à une indigente 17e place au classement, HabibEn effet, à en croire une indiscrétion du Républicain Lorrain, le club londonien aurait avancé une proposition concrète de l'ordre de 20 millions d’euros pour l’international sénégalais Le coach de Metz Vincent Hognon s'était récemment montré catégorique : Diallo ne bougera pas en hiver. «(...) On voulait absolument le garder. Et on ne s'est pas trompé. Il va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer. Non, non... il va rester ! », a -t-il tonné dans le Républicain lorrain. Reste à savoir si cette généreuse proposition fera changer d'avis le promu dans les prochains jours...Pas très emballé à l’idée de prêter leur attaquant camerounais, les dirigeants de Villarreal ont fixé le prix de Karl Toko-Ekambi à 20 millions d’euros. De quoi refroidir l’OL. L’Olympique Lyonnais a déjà peut-être commencé à oublier Karl Toko-Ekambi. Alors qu’une délégation a été dépêchée en Espagne pour tenter d'accélérer les négociations avec Villarreal, les dirigeants de l’OL sont confrontés à un dur obstacle qui rend le dossier plus compliqué que prévu. « On a des nouvelles. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles (sourire) », a sobrement commenté Jean Michel Aulas, président de l’OL, dont les propos ont été relayés par Maxifoot. Le club espagnol refuse en effet de prêter son attaquant camerounais, mais préfère le vendre. Le prix ? Pas moins de 20 millions d’euros. Un peu trop pour les Gones qui ont décidé de regarder ailleurs. «Ils (le directeur général adjoint Vincent Ponsot et le responsable de la cellule de recrutement Florian Maurice) sont encore en Espagne mais pour une autre opération », a glissé Aulas, laissant entendre que des discussions sont en cours pour un autre joueur évoluant en Liga.Pour l'instant, la saison 2019-20 en club de Simon Falette se résume à un seul et unique match, disputé sur la pelouse de Paderborn juste avant la trêve hivernale (2-1). 90 minutes, c'est donc tout ce que l'international guinéen a pu se mettre sous la dent au cours des cinq premiers mois de la compétition. Invité par l'Eintracht Francfort à trouver une porte de sortie, l'ancien Messin s'est tourné vers la Turquie et plus précisément Fenerbahçe. Le défenseur de 27 ans a été prêté jusqu'à la fin de l'exercice (avec option d'achat) au club stambouliote.Théo Hernandez pourrait bien rester le seul français à défendre les couleurs de l’AC Milan cette saison. Le latéral droit pensait être rejoint par son compatriote Jean-Clair Todibo, le jeune sociétaire du Barça, mais ce dossier traine et il n’est pas acquis du tout qu’il puisse déboucher sur une issue favorable. Les deux clubs concernés n’ont pas encore trouvé d'accord, et le joueur lui-même serait désormais réticent à l’idée de rejoindre la Lombardie dans le cadre d’un transfert définitif. Si l’on se fie à ce que rapporte Sky Italia, il privilégie une option de six mois, mais cette option n’arrange pas vraiment les responsables rossonerri. En raison des complications évoquées, Milan commence à lorgner d’autres éléments dans l’espoir de renforcer sa défense. Il serait question de s’attacher les services d’Andreas Christensen, l’arrière de Chelsea, ou encore de Simon Kjaer, le chevronné défenseur de Bergame et ancien de Lille. Le mercato d’hiver étant d’une courte durée, les Milanais vont sûrement accélérer ces pistes alternatives si aucune nouvelle positive n’émane de Catalogne. A noter que Todibo aussi dispose d’autres solutions pour la suite de la saison. Monaco et Schalke 04 l’auraient approché pour un prêt.Entre Fousseny Coulibaly et l'Espérance de Tunis, c'est une affaire qui roule. Le milieu de terrain défensif international ivoirien de 27 ans, homme clé des deux Ligues des Champions gagnées par les Sang et Or, a signé un nouveau contrat de trois ans. Arrivé au Parc B en 2014, l'ancien du Stella Club d'Adjamé est désormais lié jusqu'à juin 2023.