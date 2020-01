Chelsea prépare une énorme offre pour David Alaba

Frenkie de Jong a vécu samedi son match le plus compliqué avec le Barça, lors du match nul dans le derby contre l'Espanyol (2-2).

Valverde a montré du doigt De Jong

Le FC Barcelone a entamé l’année 2020 par une fâcheuse contre-performance en Liga. En déplacement chez le dernier du classement, les champions d’Espagne n’ont pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Un accroc concédé vers la fin et qui est imputable en grande partie à Frenkie De Jong, le milieu néerlandais des Blaugrana.. Un tirage de maillot sur un adversaire alors qu’il avait été averti à dix minutes plus tôt. Une erreur lourde de conséquence, puisqu’après sa sortie l’équipe catalane a dû essuyer l’égalisation.L’international hollandais a très vite mesuré l’énorme erreur qu’il a commise. Une faute qu’on pourrait qualifier d’un débutant. A fortiori lorsqu’on joue pour le Barça, comprenant rapidement qu’il était le seul à blâmer. En bon coéquipier, Gérard Piqué est venu le réconforter et cherché à protester contre la deuxième biscotte. Rien n’y fut. La sanction est restée de mise et De Jong a dû rejoindre le vestiaire prématurément.Il y a quelques jours, Frenkie De Jong avait reconnu qu’il n’avait pas encore montré son meilleur visage sous la tunique barcelonaise. Ce sentiment n’a certainement pas dû évoluer depuis samedi. Mais, il est certain qu’il en tirera les leçons nécessaires de cette sortie manquée, lui qui a avoué analyser avec détails tous ses matches et multiplier les dissections pour essayer de s’améliorer. Son coach,Au contraire, il a tenu des déclarations susceptibles de sensibiliser encore plus son joueur : "A 2-1, il y avait de plus en plus d’espaces devant et c'était à notre avantage, mais le carton rouge de De Jong a donné une nouvelle énergie à l'Espanyol. On aurait dû l’emporter, mais ça nous a pénalisés", a confié le technicien catalan. Des propos rudes envers le Batave, mais qui reflètent la réalité. Si De Jong avait encore des doutes sur le degré d’exigence qu’il y a à Barcelone, désormais ce n’est plus le cas.