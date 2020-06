Chelsea : Pour Lampard, « Kanté n’est pas Makélélé »

Salah écarte les rumeurs d'un transfert au Real Madrid

"Liverpool, this is for you!" ❤️ A feature with @MoSalah, that you won't want to miss 🙌🔴 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 30, 2020

Victor Osimhen à Naples, ça brûle !

📸 Osimhen est arrivé à Naples ... #Transfert pic.twitter.com/3gLtnfKsMP — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) June 30, 2020

Achraf Hakimi est à Milan !

🚨 Hakimi est à Milan, et est en train de masser sa visite médicale. pic.twitter.com/38DuUsWsRg — ⚪️ Passion Madrid France ⚪️ (@PassionMadridFR) June 30, 2020

Alvaro Gonzalez à l'OM jusqu'en 2023

Andrea Pirlo bientôt de retour à la Juventus ?

Andrea Pirlo is returning to Juventus to take charge of their U23 team, according to Sky in Italy. — Sky Sports (@SkySports) June 30, 2020

Mohamed Salah arrive au terme de sa troisième saison avec Liverpool. Et ce n’est certainement pas sa dernière. A 28 ans, l’Égyptien savoure pleinement son séjour sur les bords de la Mersey, et maintenant que la moisson de trophées collectifs s’ajoute aux récompenses individuelles, il ne voit aucune raison de vouloir changer de tunique dans un futur proche. Dans un entretien accordé au site officiel du club, le Pharaon a balayé d’un revers de la main les rumeurs mercato dont il fait l’objet: «C’est formidable de marquer des buts pour aider l’équipe à gagner des matchs. Je me sens donc heureux ici et je compte défendre le maillot de Liverpool pour encore de nombreuses années. Je vais bien et tout fonctionne bien collectivement, surtout nous avons remporté des trophées. Tout va bien et j’aime ça ». Le nom du double Ballon d'Or africain était récemment évoqué du côté du Real Madrid >> Mercato: Salah en route vers le Real Madrid dès cet été ? Le prodige nigérian du LOSC, Victor Osimhen, se dirigerait vers Naples. L'attaquant vedette des Super Eagles est arrivé ce mardi en Campanie et en profitera pour visiter les installations du Napoli, du côté de Castel Volturno, en vue d’un transfert. Très convoité, notamment du côté de la Premier League, le "meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1" devrait signer chez les Partenopei contre la coquette somme de 70 millions d’euros. Différents médias rapportent un transfert imminent. A lire aussi >> Prix Marc-Vivien Foé 2020: Victor Osimhen sacré ! Achraf Hakimi, le latéral du Real Madrid prêté cette saison au Borussia Dortmund, a atterri à Milan ce mardi, où il subira des tests médicaux et signera le bail qui le liera à l’Inter pour les 5 prochaines saisons en cas de visite médicale concluante. Le club lombard devrait s’acquitter de la somme de 40 millions d’euros plus 5 de bonus pour entériner son recrutement. À l’Inter, la superstar marocaine va s’engager pour cinq ans et touchera un salaire culminant à cinq millions d’euros annuelsC’est officiel : l’OM lève l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez. Prêté par Villarreal lors du dernier mercato d'été, le défenseur espagnol a paraphé un contrat jusqu’en 2023. Après une saison 2019-2020 plus qu’aboutie malgré l’arrêt prématuré du championnat à cause de la crise sanitaire, le solide défenseur ibérique s’inscrit dans la continuité. Son expérience et son profil ont convaincu le staff technique et la direction du club phocéen. Le joueur de 30 ans découvrira cette saison la Ligue des Champions aux côtés de ses coéquipiers marseillais.Andrea Pirlo pourrait se retrouver de nouveau proche des terrains. Retraité depuis novembre 2017 et une aventure au sein du New-York City FC, le légendaire maître à jouer du Milan AC et de la Juventus Turin est annoncé comme le futur entraîneur des U23 de la "Vieille Dame" d'après des informations de Sky Italia ainsi que de la. Le natif de Flero peut compter sur une riche expérience au sein du football d'élite. En effet, Pirlo a disputé 493 matches en Serie A, remportant notamment 2 Ligue des champions, 6 championnats d'Italie ainsi qu'une Coupe du monde avec l'Italie en 2006 face à l'équipe de France à Berlin. La Juventus U23 peut se targuer d'un statut important à son échelle car elle vient de remporter la Coupe d'Italie et va disputer les les playoff pour une promotion éventuelle en Serie B.