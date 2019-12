Chelsea : Pedro n'est pas contre un retour au FC Barcelone

Dans L'Esportiu, Pedro confie être prêt à "tout plaquer" s'il faut retourner au FC Barcelone.



Pedro: « Si le Barça m'appelle, je quitte tout. »

En fin de contrat en juin 2020 avec une équipe de Chelsea où il ne joue plus beaucoup avec seulement cinq matches de Premier League au compteur,, avec qui il avait tout gagné. « Si le FC Barcelone m'appelle, je plaque tout. Il y avait une possibilité de retour qui s'est produite lorsque nous avions affronté Barcelone avec Chelsea en pré-saison et que je parlais à l'entraîneur, mais la porte s'est fermée rapidement. Mon contrat ? Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais West-Ham reste une option », a confié l'ailier au média L'Esportiu.Nostalgique du Barça,« Je suis parti parce que j'ai toujours été courageux, Neymar est arrivé et j'ai moins joué, ce sont des choses qui se passent dans le football. Mais je n'ai rien à reprocher à Luis Enrique, il était direct et a toujours été honnête avec moi. La chose facile était de rester et de s'habituer à ce nouveau statut. J'étais chez moi avec un bon salaire, mais l'offre de José Mourinho m'a convaincu et je suis allé tenter ma chance à Chelsea », confie-t-il.