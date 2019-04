Chelsea n’en profite pas non plus !

A Chelsea, la folie n’a pas suffi. Secoués par une première demi-heure complètement dingue à Stamford Bridge, les Blues ont finalement été tenus en échec par Burnley (2-2).

Chelsea rate l’occasion

Menés dès la 8eme minute après l’ouverture du score de Jeff Hendrick, les hommes de Maurizio Sarri ont su rapidement inverser la tendance grâce à des réalisations de N’Golo Kanté et Gonzalo Higuain coup sur coup (12eme et 14eme). Ashley Barnes a égalisé dix minutes plus tard pour boucler l’un des débuts de match les plus fous de la saison.Malgré les changements précoces effectués par l’entraîneur italien, avec la sortie sur blessure de Callum Hudson-Odoi en première période et le remplacement de Kanté par Mateo Kovacic lors du second acte, les Blues n’ont pas été capables de trouver la faille une troisième fois. L’occasion était pourtant rêvée : Tottenham, Arsenal et Manchester United avaient tous perdu ce week-end. Avec un match de plus que ses principaux rivaux dans la course à la Ligue des Champions, Chelsea occupe la quatrième place du championnat, à égalité de points avec les Spurs et trois unités devant les Red Devils, sixièmes.