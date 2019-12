Chelsea : Négociations ouvertes pour une prolongation de Willian

Raúl a imposé un règlement strict à ses joueurs du Real Madrid Castilla. Et l'ancien joueur du Real ne rigole pas du tout.



Nommé entraîneur du Real Madrid Castilla en juin, Raúl a imposé un règlement strict à ses joueurs. Pas de port de marques de valeurs ou autre avec l'ex-international espagnol. Dans son édition du jour, Marca révèle que les jours de match, le coach oblige ses joueurs à porter le même costume, le même sac à dos et les mêmes chaussures, tous fournis par le club. Pas non plus de trousse de toilette comme les joueurs peuvent le faire habituellement en sortant du bus, ni même de téléphone en main. « On ne peut pas aller jouer à Las Rozas (autre équipe de Segunda Division B) avec des sacs Louis Vuitton de 600 euros » se justifiait-il lors d'une réunion. Dans une équipe comme la Castilla où les salaires sont généralement plus élevés que dans les autres équipes de troisième division, Raúl ne veut pas que ses joueurs se montrent supérieurs aux autres. Le technicien espagnol travaille aussi sur le professionnalisme de ses joueurs, et ça passe par une ponctualité irréprochable. Il faut arriver au centre d'entraînement une heure et quart avant le début de chaque session à défaut d'être considéré en retard. « Si pour moi, vous n'arrivez pas au moins une heure et demi avant le début de la séance, c'est comme si vous étiez en retard. » La légende du Real a également fait revenir les fameuses double séances, qui avaient disparu pour diminuer les risques de blessures des joueurs.Du travail, du travail et encore du travail. Raúl a été ferme, et pour que la Castilla évolue au mieux, il ne souhaite pas voir de caméras envahir ses séances d'entraînements. Les documentaires attendront. Si la rigueur et est là, il ne manque à Raúl que les résultats sportifs. Actuellement douzième de Segunda Division B avec 22 points, la Castilla n'a que trois points d'avance sur le premier relégable.