Chelsea : les attentes de Lampard envers Thiago Silva

Frank Lampard attend beaucoup de Thiago Silva sous le maillot de Chelsea. Il a valorisé l'expérience démontrée par l'ancien défenseur du PSG.



Frank Lampard's thoughts on the performance of our new signings, plus an injury update on Hakim Ziyech...

"Il nous apporte une grande expérience, il joue toujours à un niveau extrêmement élevé, comme nous l'avons vu lors de la finale de la Ligue des Champions et des matchs vers la finale, alors je m'attends à ce qu'il vienne apporter cela, apporter son expérience, son leadership et ses qualités. Cela va être très important pour nous.

Lampard a déjà joué contre Thiago Silva

Désormais âgé de 35 ans (il en aura 36 en septembre), Thiago Silva a trouvé un nouveau club vendredi. Après des aventures à l'AC Milan et au PSG, le défenseur central brésilien va évoluer en Premier League sous le maillot de Chelsea. Il a signé un contrat d'un an, avec une option pour une année supplémentaire.Nous avons une équipe relativement jeune, nous avons vu que l'année dernière,, et aussi sur le terrain, il peut aider à parler et être le joueur qu'il est, c'est ce que signifie affecter les autres. À ces niveaux, j'espère qu'il apportera cela", a expliqué Lampard, dans un entretien accordé au site officiel des Blues."Je suis à peu près sûr qu'il le fera avec les qualités que nous savons qu'il a, donc je suis excité. C'était un plaisir de jouer contre lui car quand un joueur a eu la carrière qu'il a eue et a réalisé ce qu'il a accompli, ce n'est pas par chance, ce n'est pas par autre chose que du travail acharné et du talent pur", a continué l'ancien milieu de terrain, qui a affronté Thiago Silva lors d'un match amical entre l'Angleterre et le Brésil, en 2013 (2-2)., a jugé le coach de Chelsea, visiblement impatient de voir Thiago Silva à l’œuvre.