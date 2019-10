Chelsea : Lampard a tranché le cas Giroud

Michaël Ngadeu peut s’en mordre les doigts. Auteur d’un match solide lors de la réception de Waasland-Beveren samedi, la soirée du défenseur international camerounais s’est achevée avec un léger coût amer, malgré la victoire (2-0). C’est que, alors que son équipe menait 1-0, le Gantois croyait avoir inscrit le but du 2-0 d'un bel enchaînement digne d’un attaquant, quand, soudain, il est signalé hors-jeu. « A mes yeux, j'ai marqué le but », a-t-il confié à Walfoot.be. « Je ne sais pas pourquoi ça a été annulé. Mon épaule est hors-jeu ? », se demande-t-il. Le VAR a en tout cas décider d'annuler son but. Et dans la tête du défenseur champion d’Afrique 2017, ce but aurait été validé qu’il serait le plus beau de la saison en Belgique. « C'était le plus beau but de la saison en Belgique », estime Ngadeu dans un ton teinté d’exagération. « Je peux peut-être le mettre sur Youtube et couper la partie avec le VAR », rigole le Gantois.