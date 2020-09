Chelsea : Hakim Ziyech blessé au genou pour sa première

Frank Lampard's thoughts on the performance of our new signings, plus an injury update on Hakim Ziyech...

Pour sa première sous le maillot de son nouveau club Londonien, contre Brighton en amical (1-1), Hakim Ziyech a été contraint à quitter ses coéquipiers à la 54e minute suite à des douleurs au genou. "C’est une petite torsion au genou. Nous allons suivre ça de près", a indiqué le manager des Blues.Auteur d'un très bon match, l'ancien attaquant Ajicide a été félicité par Lampard. C'est d'ailleurs lui qui a fait la passe de l'unique but de son équipe, marqué par l'autre nouvelle recrue, Timo Werner à la 4e minute."Ziyech a fait un grand match. Sa contribution a été merveilleuse et d’une excellente qualité", s'est réjoui le technicien anglais. Un Lampard déjà sous le charme, pas mal pour les débuts du Lion de l'Atlas à Stamford Bridge.A lire aussi >> AS Rome : Francesco Totti avait tout tenté pour Ziyech