Chelsea : Giroud vers l'Inter Milan ?

Selon la presse italienne, Olivier Giroud a toutes les chances de rejoindre l'Inter Milan lors du prochain mercato d'hiver.

Giroud a l'expérience pour lui

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan aurait approché Olivier Giroud (33 ans) pour lui proposer de renforcer l'attaque du 3-5-2 d'Antonio Conte lors du marché hivernal . Très peu utilisé avec Chelsea,Barré par Tammy Abraham et Michy Basthuayi, le Tricolore - qui a été retenu par Didier Deschamps dans le groupe de l’équipe de France pour les matchs contre la Moldavie et l’Albanie - peut craindre de voir son crédit s’effilocher à force de ne pas jouer en club. Ce qui serait très préjudiciable dans l'optique de l'Euro 2020. Du point de vue des Nerazzurri, l'ancien attaquant de Montpellier et Arsenal - qui devrait être(+ une année supplémentaire en option)apporterait une expérience très précieuse aux yeux d'Antonio Conte. Le coach italien avait, pour rappel, poussé un gros coup de gueule contre son effectif après la défaite de mardi soir contre Dortmund en C1. Après avoir compté deux buts d'avance sur la pelouse du Signal Iduna Park, les Intéristes s'étaient finalement inclinés 3-2.« On a programmé des choses au début et on aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux, avait ainsi tancé le coach italien après le match, mécontent d’un Mercato qui a pourtant vu les dirigeants lombards sortir près de 150 millions d’euros. On peut mettre en difficulté tout le monde mais ce sont toujours les mêmes qui jouent. Il y a des erreurs importantes qui ont été commises. On ne peut pas jouer le championnat et la Ligue des Champions de cette façon, toujours à la limite. On ne peut pas arriver dans ces conditions à ce moment de la saison. Cet effectif n'a pas de joueurs qui savent gérer mis à part Godin. Ça devient difficile de perdre ce genre de matchs. On doit demander à qui de gérer ? À Barella qu'on a pris de Cagliari ? À Sensi qu'on a pris de Sassuolo ? ». L'Inter Milan pourrait mieux faire face avec Olivier Giroud. D'autant qu'avec les blessures de Matteo Politano, (entorse de la cheville gauche) et Alexis Sanchez (luxation du tendon péronier avec ligaments touchés), un rôle qu'il maîtrise à la perfection ces dernières années. Même s'il retrouvera sur sa route le jeune (et inexpérimenté) Sebastiano Esposito (17 ans). Dans le onze titulaire, la doublette Romelu Lukaku - Lautaro Martinez semble intouchable. Mais gageons que l'ex-Gunner se tiendra à l'affût de la moindre opportunité... Après tout, pour un attaquant, c'est censé être une vocation.