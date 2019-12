Chelsea : Giroud surveillé également par la Juventus

L’AC Milan vient de confirmer le recrutement de l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic. L'ex-Parisien retrouve un grand championnat européen.

6 mois et plus si affinités pour Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic est un joueur de l’AC Milan. Au bout d’une longue attente, le buteur suédois a fini par s’engager avec le club lombard. L’officialisation est survenue ce vendredi, avec une annonce faite sur les réseaux sociaux des Rossoneri et suivie d’un communiqué sur le site. C’est un retour au bercail pour Ibra, puisqu’il a évolué pour les septuples champions d’Europe entre 2010 et 2012. C’était juste avant son départ pour le PSG.Ibrahimovic aura tenu tout le monde en haleine pendant plus d’un mois. C’est-à-dire depuis qu’il a fait savoir qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le Los Angeles Galaxy jusqu’à ces derniers jours de l’année 2019. Alors qu’il était constamment en contacts avec la direction milanaise, des rumeurs ont même suggéré qu’il pourrait tourner le dos à l’AC Milan et choisir l’option de la retraite. Ça n’aurait pas été complètement illogique au vu de son âge (38 ans).Mais, le géant scandinave se sent encore d’attaque, et il l’a prouvé en relevant un défi que beaucoup auraient fui. Il lui incombe de relancer une formation dans le dur, et qui se trouve bien loin des attentes qu’elle suscitait et aussi de ce que son rang pouvait laisser espérer. Après 17 journées de Serie A, Milan pointe à une décevante 11e place au classement. L’équipe entrainée par Stefano Pioli reste même sur une alarmante défaite contre Bergame (0-5). Après ce match, le coach avait d’ailleurs reconnu qu’il attendait avec impatience la recrue suédoise afin de ramener de la discipline et de la rigueur à l’entrainement.Ibrahimovic a signé pour six mois avec le prestigieux club italien. Une demi-saison durant laquelle il percevra 3,5M€ comme salaire. À l’issue de cette courte pige, il devrait avoir la possibilité de rempiler pour un an. Selon la presse italienne, ça serait même la tendance dès maintenant. A noter qu’actuellement, l’ancienne idole du Parc des Princes ne se trouve pas encore en Italie. Il y débarquera la semaine prochaine. Ses débuts sous ses nouvelles couleurs sont programmés le lundi 6 janvier contre la Sampdoria.