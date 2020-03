Chelsea : Giroud plus que jamais sur le départ

Cristiano Ronaldo fait un don de trois unités de soins intensifs pour lutter contre le Coronavirus https://t.co/CdgqRXUSae — CNEWS Sport (@CNEWS_Sport) March 24, 2020

Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes vont faire don de trois unités de soins intensifs à des hôpitaux portugais afin de les aider dans cette crise du coronavirus. Chaque unité sera équipée de dix lits avec respirateurs et moniteurs cardiaques. (AFP) Respect. 👏 pic.twitter.com/Gd4en9pSWC — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2020

Le monde est frappé de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Toutes les stars du ballon rond se sont mobilisé en masse pour lutter contre ce virus. Cristiano Ronaldo a vraiment le cœur sur la main. Le joueur de la Juventus Turin a une nouvelle fois fait preuve d'une grande générosité. Pour faire face à cette épidémie, le quintuple Ballon d'Or a décidé de faire un très joli don, avec l'aide de son agent Jorge Mendes CR7 va faire don de trois unités de soins intensifs avec une capacité de dix lits chacune au Centre hospitalier universitaire de Lisbonne nord (CHULN), a indiqué à l'AFP un porte-parole de cet établissement. Les équipements comprendront des lits, des respirateurs et des moniteurs cardiaques: "un équipement essentiel pour assister les patients atteints du Covid-19", souligne un communiqué de l'hôpital.En isolement sur son île natale de Madère, le joueur de la Vieille Dame a adressé plusieurs messages de sensibilisation à ses fans depuis la propagation de cette épidémie. Ronaldo a appelé ses followers sur les réseaux sociaux de respecter les mesures sanitaires transmises par les autorités "Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l’OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts. Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d’autres personnes", a posté l’attaquant du club turinois.A lire aussi sur Orange Football Club >> Coronavirus: Cristiano Ronaldo a un message pour ses fans