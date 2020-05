Chelsea : Giroud jusqu’en 2021

Olivier Giroud poursuit l’aventure chez les Blues. S'il était tout proche d’un départ cet hiver, l’attaquant tricolore a vu son contrat prolongé d’une saison par Chelsea.

En manque de temps de jeu à Chelsea, qu’il avait rejoint en janvier 2018 après plus de six années avec Arsenal, Olivier Giroud avait bien failli quitter Londres cet hiver. Tout proche de s’engager avec l’Inter, il est finalement resté et a profité de la blessure de Tammy Abraham pour glaner des minutes et signer deux buts en cinq titularisations, avant l’arrêt de la saison en raison de la crise sanitaire.Et alors que le contrat du troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (39 réalisations) prenait fin au 30 juin, les Blues ont annoncé mercredi qu’il avait été prolongé d’une année supplémentaire, soit jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. "Je suis ravi de poursuivre mon parcours et mon aventure à Chelsea. J’ai hâte de recommencer à jouer et de reprendre la compétition avec mes coéquipiers. Et de porter à nouveau le maillot de Chelsea, tout particulièrement devant nos supporters dans un Stamford Bridge rempli, quand ce sera possible de le faire en toute sécurité", déclare Giroud (33 ans) sur le site de son club.Son entraîneur Frank Lampard s’est lui dit "très heureux" de cette prolongation : "Il a de grandes qualités, et peut aider l’équipe sur comme en dehors du terrain. Car en dehors de son talent, il montre aussi l’exemple tous les jours et ramène toute son expérience à notre jeune équipe." A noter que le portier argentin Willy Caballero a lui aussi été prolongé jusqu’en 2021.