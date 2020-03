Chelsea : Giroud est à nouveau « heureux »

Proche d'un départ cet hiver, Olivier Giroud a retrouvé du temps de jeu à Chelsea depuis et se dit à nouveau « heureux » avec les Blues.

"Oui, bien sûr, je suis heureux", a répondu le Français lorsqu'on lui a demandé s'il serait content de poursuivre à Chelsea au-delà de la campagne actuelle, quand son bail expirera. Giroud avait pourtant fait des pieds et des mains pour quitter les Blues l'hiver dernier. Mais la blessure de Tammy Abraham à la fin du mois de janvier a changé la donne. "Il reste quelques semaines à disputer, des matchs à gagner et peut-être un autre trophée. Et après je pense que j'ai deux, trois belles saisons devant moi.. Mon départ ? C'est derrière moi. Ce fut un mois difficile pour moi. Je viens de parler avec le manager. J'ai cru ce qu'il m'avait dit. Il m'avait confié que j'aurais ma chance et il m'a donné ma chance", a estimé l'attaquant tricolore dans des propos relayés par Goal UK, lui qui espère toujours être prêt pour l'Euro 2020.