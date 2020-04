Chelsea : Et si Kanté partait ?

Convoité par de nombreux clubs, le milieu anglais du Borussia Dortmund Jadon Sancho aurait jeté son dévolu sur Manchester United, selon The Athletic.

Pour Jadon Sancho, l'Espagne attendra

Le mercato estival approche et à mesure que les jours s’égrènent,Auteur d’une saison XXL avec sa formation allemande du Borussia Dortmund, ce dernier suscite des convoitises un peu partout en Europe. Toutefois, il y a une destination qui l’enchante plus que d’autres, à savoir Manchester United. C’est ce que rapporte le très sérieux site anglais The Athletic.Sancho a été formé à Manchester City. Il connait la rivalité qui existe entre les Red Devils et les Eastlands, mais cela ne semble pas influer sur sa réflexion.tels que Marcus Rashford et Jesse Lingard, fait qu’il est « très ouvert » à un transfert Old Trafford. Il privilégierait même cette option à celle qui le verrait rejoindre un ténor de la Liga. A 20 ans, il juge qu’il serait plus sage de faire ses preuves dans son pays avant de tenter éventuellement l’expérience espagnole.