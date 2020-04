Chelsea et Giroud discutent d’une prolongation

La direction de Chelsea aurait soumis une offre de prolongation à son attaquant français, Olivier Giroud.

Et si Olivier Giroud prolongeait son aventure à Chelsea ? Ce qui paraissait improbable il y a encore quelques semaines devient aujourd’hui une réelle possibilité. À en croire ce que révèle le site anglais Goal, les dirigeants des Blues viennent d’entamer des discussions avec le représentant de l’international français en vue d’un nouvel engagement. Il y aurait une volonté des deux côtés de poursuivre l’aventure commune.

Giroud n’est plus obsédé par un départ

En janvier dernier, et en raison d’un temps de jeu limité, Giroud était tout proche de quitter la capitale anglaise. L’Inter, la Lazio et Tottenham l’ont tous approché et l’ancien montpélliérain avait clairement exprimé à son employeur son envie de bouger. Finalement, cela ne s’est pas fait. Après la fermeture du mercato, le manager Frank Lampard a de nouveau fait appel à ses services et le champion du monde a su saisir l’opportunité. Il a retrouvé une place dans le onze de départ, et a même signé un joli but lors du derby victorieux contre Tottenham.

Avec ce revirement favorable du scénario, le natif de Chambéry ne verrait donc plus la nécessité d’aller voir ailleurs. Et, son club serait aussi désormais enclin à profiter plus longtemps de ses services. Les responsables londoniens seraient même disposés à lui faire signer un bail de longue durée alors que la politique du club est d’offrir des contrat d’un an maximum à ses joueurs trentenaires.