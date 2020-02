Chelsea : C'est fait pour Ziyech (Ajax Amsterdam) !

Hakim Ziyech jouera pour Chelsea à partir de la saison prochaine. Le joueur marocain va quitter l'Ajax qui a officialisé le transfert.



Quand Ziyech a définitivement explosé en Ligue des Champions



Hakim Ziyech connaît sa future destination. L’ailier de l’Ajax Amsterdam, en fin de contrat en 2022 avec le club néerlandais, rejoindra Chelsea l’été prochain, comme annoncé dans un communiqué jeudi.Celui qui aura 27 ans en mars prochain va donc connaître à partir de la saison prochaine sa première expérience hors Pays-Bas, où il est passé par Heerenven et Twente avant de rejoindre l'Ajax. Le gaucher va quitter le champion des Pays-Bas après y avoir passé quatre saisons durant lesquelles il a, jusqu'ici, cumulé 48 buts et 82 passes décisives en 160 matchs toutes compétitions confondues.Arrivé en 2016 au sein du club amsteldamois, Ziyech n'a cessé de monter en puissance et a tout de suite sur se mettre en évidence sur la scène européenne, où il s'est montré performant en Ligue Europa, atteignant la finale en 2017.aux yeux du grand public. Un but en huitième de finale aller et retour contre le Real Madrid, une autre réalisation contre Tottenham en demi-finale retour et une patte gauche qui a régalé ses attaquants et son public : le natif de Dronten a vu sa cote grimper en flèche. A ce prix-là, les Blues réalisent indiscutablement une belle affaire en devançant la concurrence avant un été qui aurait pu être agité autour de l'intéressé. Ziyech doit désormais s'appliquer à terminer un exercice qui l'a vu compiler 8 buts et 21 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues jusqu'ici. Le titre national sera notamment un enjeu majeur, l'Ajax ne comptant que trois points d'avance sur l'AZ Alkmaar.