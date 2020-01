🔴Premier League (24e J): Chelsea - Arsenal en direct

LA CÔTE D’IVOIRE ET L’AFRIQUE DU SUD, DINDONS DE LA FARCE

🚨 Rendez-vous demain pour le tirage au sort des qualifications africaine pour la #CM2022 🌍 Quel groupe aimeriez-vous voir ? Quel serait le plus dur ? Le plus facile ? On vous explique tout 👉 https://t.co/ZRJCIUyLDb 📸: @caf_online_FR pic.twitter.com/0n4ROcAwq1 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) 20 janvier 2020

COUP D’ENVOI EN OCTOBRE 2020

L’Afrique va savoir. Leen zone CAF aura lieu mardi, au Caire, Ă partir de 19h (locales). « Cette cĂ©rĂ©monie permettra de rĂ©partir les (Ethiopie, Zimbabwe, Namibie, Tanzanie, Djibouti, Malawi, Angola, Liberia, Mozambique, GuinĂ©e-Bissau, GuinĂ©e Ă©quatoriale, Togo, Soudan et Rwanda, ndlr) et lesÂau sein de dix groupes de quatre (au regard de l’édition de dĂ©cembre 2019 du Classement mondial FIFA/Coca-Cola) », prĂ©cise l’instance.Cette du moment, plutĂ´t que par exemple au passĂ© des Ă©quipes Ă la CAN ou en Coupe du Monde, joue un vilain tour Ă certains habituĂ©s des phases finales. LaÂet l’ (trois participations Ă la Coupe du Monde chacune) se retrouvent ainsi dans le pot 2 et s’annoncent comme les composantes possibles de futurs « groupes de la mort », tandis que l’Angola et le Togo, qui reprĂ©sentèrent le continent africain au Mondial 2006, sont versĂ©s dans le pot 4. Pot 1 : SĂ©nĂ©gal, Tunisie, Nigeria, AlgĂ©rie, Maroc, Ghana, Egypte, Cameroun, Mali, RD Congo. Pot 2 : Burkina Faso, CĂ´te d’Ivoire, Afrique du Sud, GuinĂ©e, Ouganda, Cap-Vert, Gabon, BĂ©nin, Zambie, Congo. Pot 3 : Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Centrafrique, Zimbabwe, Niger, Namibie, GuinĂ©e-Bissau. Pot 4 : Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, GuinĂ©e Ă©quatoriale, Éthiopie, Liberia, Djibouti.. ProgrammĂ©e pour le mois de novembre 2021, cette dernière Ă©tape opposera les dix vainqueurs de groupe, qui disputeront cinq confrontations en matchs aller-retour. Un tirage au sort, avec dans un premier pot les cinq meilleures nations au classement FIFA et dans l’autre les cinq moins bien classĂ©es, permettra de dĂ©cider de cesÂ. Ces doubles confrontations permettront de dĂ©terminer les cinq qualifiĂ©s africains pour Qatar 2022. Rappelons enfin que la Coupe du Monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 dĂ©cembre 2022, afin de s’adapter aux conditions climatiques de l’émirat.Enfin, signalons que la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football a rĂ©ajustĂ© le en fonction de la reprogrammation de la CAN 2021 en pĂ©riode hivernale. Les six journĂ©es se dĂ©rouleront aux dates suivantes : JournĂ©e 1 : 9 au 11 octobre 2020. JournĂ©e 2 : 13 au 15 novembre 2020. JournĂ©es 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021. JournĂ©e 5 : 3 au 5 septembre 2021. JournĂ©e 6 : 9 au 11 octobre 2021.