Chelsea à l’affût pour Youcef Atal (Nice)

Selon le Telegraph, Youcef Atal, le latéral (ou ailier) droit international algérien de Nice, figurerait sur les tablettes de Chelsea (Premier League).

Vieira : « Atal sera là l’année prochaine »



Auteur d’un triplé lors de l’affiche de dimanche dernier contre Guingamp (3-0, 34eme journée de Ligue 1), Youcef Atal, le latéral (ou ailier) droit de Nice, figurerait sur les tablettes de Chelsea, a-t-on appris chez nos confrères du Telegraph. Malgré la présence de Cesar Azpilicueta et Reece James, l’international algérien de 22 ans pourrait faire l’objet d’une offensive lors du Mercato d’été… si les Blues ne sont pas interdits de recrutement., l’ancien joueur de Courtrai a été déclaré intransférable, mais la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ne le laisserait pas insensible, lui qui ne devrait pas bouger pour moins de 40 M€.« Gilles (Grimandi) s’est déjà exprimé sur le sujet, a indiqué le week-end dernier Patrick Vieira, l’entraîneur niçois, au sujet du Fennec, qui intéresserait aussi l’Atlético Madrid ou encore le Bayern Munich Youcef sera là l’année prochaine. (…) Il est en train de progresser. Il travaille énormément.C’est quelqu’un de positif avec un bon état d’esprit. Il a été récompensé de ses efforts. L’équipe a fait qu’il a pu s’exprimer et montrer son talent. Nous avons été bon dans la possession et ça nous a permis de faire les décalages et d’être dangereux. Ce qu’il a de plus que les autres c’est son envie d’être présent dans les 18m. » Outre Youcef Atal, les Lillois Nicolas Pépé et Thiago Mendes auraient aussi été ciblés par l’actuel quatrième de Premier League.