Chedjou : "Il faut trouver des moyens pour s'entretenir"

"On a un programme quotidien, je suis allé faire du footing aujourd'hui. Moi, je ne pouvais plus rester à la maison après 48 heures", a-t-il indiqué au micro de RMC."Malheureusement, je n'ai pas d'appareil d'entraînement chez moi. On reste à la maison, on s'ennuie, il faut trouver des moyens pour s'entretenir. Ce n'est pas évident. J'ai 34 ans, si je reste deux jours sans rien faire, j'ai des raideurs de partout. Le gainage, les abdos, c'est une obligation pour moi", a-t-il ajouté.Chedjou a joué 22 matches cette saison en Ligue 1, avant l'arrêt de l'exercice à cause de l'épidémie du Coronavirus.A lire aussi >> Ligue 1 : Chedjou et Amiens échouent aux portes de l’exploit