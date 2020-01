Châteauroux rapatrie Gilles Sunu (officiel)

Sadio Mané a été couronnée meilleur joueur africain de l’année cette semaine en Egypte. L’international Sénégalais, pour fêter son sacre, devait venir au Sénégal pour fêter son ballon d’or avec le peuple sénégalais. Malheureusement pour ses nombreux fans, la star sénégalaise a dû retourner en Angleterre. Il s’en excuse et promet. « Je suis bien sûr, très heureux et fier de remporter ce prix et je veux le dédier à tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours depuis le tout début. J'avais prévu de m'envoler d'abord vers le Sénégal pour remercier le peuple sénégalais pour tout ce qu'il m'a donné, mais malheureusement nous n'avons pas pu y aller », a expliqué Sadio Mané dans les colonnes de Liverpool. En effet, l’international Sénégalais a dû retourner en Angleterre à cause des perturbations de voyage indépendantes de sa volonté et de celle du club. « Maintenant, nous avons un grand match contre Tottenham ce week-end sur lequel je dois me concentrer et être prêt, mais il est vrai que je suis déçu de ne pas pouvoir rentrer chez moi pour dire merci à cause de problèmes qui échappent à notre contrôle », a déclaré Sadio Mané. Il ajoute qu’il se rendra « sur place et qu'il le ferait le plus tôt possible ».