Charfeddine: "On attend ce week-end la réponse de Lemerre, sinon..."

Futur entraineur

Place aux jeunes

Hamdi Nagguez

Travail collectif

Finances

L'avenir

"Pour cette équipe jeune que nous mettons en place, nous voulons recruter un grand entraineur au charisme reconnu. Nous avons informé notre entraineur actuel Naoufel Chebil de notre intention. Pour des raisons personnelles propres à lui et autres, les négociations avec Roger Lemerre ont duré assez longtemps. On a perdu suffisamment de temps. D'ici la fin de la semaine, soit on trouve un accord avec Lemerre, soit on finalisera avec un autre entraineur étranger selon les critères qui nous conviennent pour l'étape à venir. Le prochain championnat ne démarrera qu'au mois d'octobre, et on n'est pas pressé, au fond"."Nos jeunes ont un fort sentiment d'appartenance. Nous demeurons optimistes quant à leur capacité à réussir une rapide maturation. Le public doit patienter, et nous espérons tous leur proposer un bon cadre d'épanouissement. On est certain que tous ces joueurs auront leur mot à dire dans les trois ou quatre prochaines saisons.Après la finale de la coupe de Tunisie, 7 ou 8 joueurs ont été siuspendus. Et croyez-moi, cette décision a représenté l'occasion rêvée pour lancer Mohamed Amine Ben Amor et d'autres futurs grands joueurs"Dernièrement, on est intervenu pour aider Hamdi Nagguez à se tirer de ses démêlés avec la justice. Nous l'avions fait par devoir vis-à-vis d'un enfant du club. Seulement, actuellement, recruter ce joueur n'a jamais été envisagé. On a Wajdi Kechrida et d'autres jeunes au poste de latéral droit. Nous ne voulons pas être en contradiction avec nos options de rajeunissement. Sinon, que vont penser les joueurs en fin de contrat auxquels nous n'avons pas renouvelé le bail ? Bref, nous avons aujourd'hui d'autres centres d'intérêt et d'autres préoccupations""Les dettes, je les ai payées. A présent, on a choisi d'aller vers une politique d'austérité selon nos moyens et nos possibilités. Personne n'a voulu prendre les responsabilités du club, et auquel j'aurais fermé les portes du club. Qu'il ait travaillé avec MM.Othmane Jenayah, Moez Driss, Hamed Kamoun...., il sera toujours le bienvenu. Mon coeur et ma réflexion sont propres et sincères. Ma seule pensée va vers l'intérêt de l'ESS. Je veux que les gens soient sincères, ce qui n'a pas été toujours évident, jusque-là. Je n'ai jamais pensé que l'ESS m'appartient. Elle appartient à son histoire, et à son public"."Je vais demander un audit du club qui sera effectué par deux experts-comptables. Nous sommes parmi les rares clubs à ne pas traiter par cash, en liquides. Nos finances accusent 60 millions de dinars de déficit: nous devons de l'argent aux joueurs, fournisseurs, anciennes dettes... La saison dernière a rapporté 500 mille dinars de bénéfices, et elle est la seule dans cette configuration. L'argent de la coupe arabe, et de la vente de Kom, Bounedjah...est rentrée dans nos caisses. On a payé avec mille et une choses selon des factures certifiées par des documents avec leurs bénéficiaires. Jamais un commissaire au compte n'avait dit que notre argent a été mal géré. Chaque année, l'ESS tient son assemblée générale, et les rapports moral et financier sont adoptés. Tr^ve d'accusations gratuites SVP !""Si on se met tous pour objectif de faire sortir l'ESS de cette phase critique, on va y réussir. La vérité, je la dirai toujours. Qu'on évite toutefois la mauvaise foi. Les rumeurs, accusations, soupçons et autres propos diffamatoires sont de nature à tendre l'atmosphère. Ils ne servent pas l'intérêt du club. Tous ceux qui nous apportent un soutien même symbolique de 5 dinars, je les en remercie. Chaque jour, je passe la moitié de mon temps, sinon plus à gérer les affaires de l'ESS, le sujet qui me tient à coeur".