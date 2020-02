CHAN 2020 (Préparation): Un scintillant Cameroun - RD Congo au programme !

Avec tous deux 11 points au compteur, Diambars et le Jaraaf qui se suivent au classement (respectivement 5ème et 6ème) se font face ce samedi au stade Fodé Wade de Saly en ouverture de la 9ème journée de L1. Les « Vert et blanc », vice-champions en titre ont réussi la performance de tenir tête au leader incontesté, Teungueth FC, lors de la journée passée. Et voudront confirmer. Mais Diambars, revenu indemne de son déplacement à Louga face au Ndiambour, s’emploiera à signer son premier succès à domicile cette saison. Le vainqueur de ce choc pourrait profiter d’éventuels faux-pas des 3 équipes classées juste au-dessus pour se hisser à la 2ème place. Masi le DSC (2ème, 14 pts), net vainqueur du Stade de Mbour (3 – 0) lors de la 8ème journée tient particulièrement à son deuxième rang et fera tout pour le conserver face à NGB Niary Tally (9ème, 9 pts). Teungueth FC, le leader avec ses 6 points d’avance sur son suivant le plus immédiat est sûr de garder son fauteuil à l’issue de ce tour. Mais il se fera un plaisir de conserver son invincibilité cette saison, et mieux, de s’imposer chez lui face à un Mbour PC (8ème, 10 pts) soucieux de se remettre d’aplomb après la gifle reçue à domicile contre le DSC. La 9ème journée se poursuivra le dimanche 9 février avec les 4 autres rencontres restantes. Le programme Samedi 8 février 2020 à 16h30 à Fodé Wade : Diambars – Jaraaf ; à Ngalandou Diouf : Teungueth FC – Mbour PC ; à Amadou Barry : Dakar Sacré-Cœur – NGB Dimanche 9 février 2020 à 16h30 à Aline Sitoé Diatta : Casa Sports – CNEPS ; à 17h à Amadou Barry : Gorée – AS Pikine ; à Caroline Faye : Stade de Mbour – Génération Foot ; à Ibrahima Boye : AS Douanes – Ndiambour