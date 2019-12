CHAN 2020 : polémique autour de la mascotte officielle

«Tara», la mascotte officielle du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) que le Cameroun organise du 4 au 25 avril 2020 fait l’objet de moquerie sur les réseaux sociaux. Au centre d’une polémique depuis son dévoilement samedi dernier à Yaoundé, ce lion vêtu d’un maillot aux couleurs vert – rouge – jaune du drapeau national et frappé du dossard 237, indicatif téléphonique du pays à l’international suscite de violentes critiques. Tantôt pour son caractère « non-original », tantôt pour son côté « affreux », selon les termes utilisés par certains internautes qui remettent en cause les critères et même la qualité des personnes qui ont constitué le jury chargé de délibérer à l’issue d’un concours lancé en novembre 2019 à l'endroit des artistes, plasticiens et musiciens camerounais par le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi.« Comment comprendre que c'est ce "Djoundjou" (monstruosité dans l’argot camerounais, Ndlr.) qui est la mascotte du CHAN 2020 au Cameroun ? Dans un pays où il y a des directeurs artistiques et graphistes sérieux dont j'en suis un, c'est vraiment triste. Le président du COCAN et les jurys qui ont validé ce "Djoundjou" national qui va faire le tour de la planète lors de la prochaine compétition du CHAN 2020, honte à vous», a notamment réagi sur sa page Facebook l’artiste plasticien Cissé Bamanga.« Rien que pour cette abomination, le graphiste qui a fait ça mérite d’être traduit a la CPI... Pour motif : atteinte à la paix au Cameroun ... Le truc-ci pique les yeux », déplore un internaute. « Le manque d'initiative engendre l'émergence et l'apologie de la médiocrité. La critique est l'expression du niveau d'exigence que nous nous permettons et que nous devons mériter...#Tara c'est n’importe quoi », ironise un autre internaute. Plus loin, sur Twitter, une autre demande le boycott de cette mascotte. « Ne peut-on pas lancer un hashtag pour boycotter la mascotte Tara ? ».« Une mascotte est par essence gaie. Susceptible de s'amuser et d'amuser les enfants. Pas effrayer. Or c'est la sensation que Tara donne. Mais qui peut nier qu'il y a au moins une laide personne dans son entourage ? On finit par s'y habituer non ? », affirme, sur Facebook, Martin Camus Mimb, journaliste sportif camerounais. Pour l’heure, le Comité local d’organisation n’a encore donné aucune réaction suite à ces vives critiques.