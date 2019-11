CHAN 2020 : les dates et les stades de la compétition sont connus

Les 23 du Syli national :

Le sélectionneur dude laa communiqué ce lundi la liste desretenus pour les rencontres face au, le 14 novembre à Bamako, et à la, le 17 novembre à Conakry, dans le cadre des deux première journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 >> CAN 2021: le calendrier complet des éliminatoires Le technicien français a tranché en écartant l'expérimenté milieu de terrain du SM Caen,(27 ans, 17 sélections), tandis que les cadres habituels à l'image deou encoreretrouvent le groupe après avoir raté le dernier rassemblement. Blessé,manque toutefois à l’appel, tout comme. Il convient de noter également que trois joueurs sont convoqués pour la première fois : l’attaquant(22 ans, FC Isloch Minsk, Biélorussie), et les locaux(21 ans, Horoya AC) et(36 ans, AS Kaloum).Aly Keita (Ostersunds, Suède) Moussa Camara (Horoya AC) Sekouba Camara (AS Kaloum).Ibrahima Sory Sankhon (Saint-Trond, Belgique) Simon Falette (Eintracht Francfort, Allemagne) Julian Jeanvier (Brentford, Angleterre) Sekou Condé (Châteauroux, France) Pa Konaté (GIF Sundsval, Suède) Issiaga Sylla (Toulouse, France) Mickael Dyrestam (AO Xanthi, Grèce).Naby Keita (Liverpool, Angleterre) Ibrahima Conté (Beroe Stara Zagora, Bulgarie) Mady Camara (Olympiakos, Grèce) Sadio Diallo (Gençlerbirligi, Turquie) Kamso Mara (Slovan Liberec, République tchèque).Seydouba Soumah (Partizan Belgrade, Serbie) Mohamed Yattara (Auxerre, France) François Kamano (Bordeaux, France) Demba Camara (Apoel Tel-Aviv, Israël) José Kanté (Nastic Tarragone, Espagne) Momo Yansané (FC Isloch Minsk, Biélorussie) Morlaye Sylla (Horoya AC).