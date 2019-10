CHAN 2020: le Togo élimine le vice-champion nigérian !

Interrogé par nos confrères de L’Equipe, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, s’est confié après le match nul de samedi contre Dijon (0-0, 10eme journée de Ligue 1). Pour la première de Rudi Garcia, les Gones ont affiché du mieux dans le jeu, mais le boss des Gones attend davantage de certains.

Aulas : « Certains me déçoivent »

Alors que l’OL n’a pu faire mieux qu’un match nul lors de la réception de Dijon (0-0, 10eme journée de Ligue 1) , samedi après-midi, Jean-Michel Aulas ne cache pas une certaine inquiétude. Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, le président lyonnais est revenu sur la mauvaise de son équipe. La victoire n’est pas au rendez-vous, mais les coéquipiers de Marcelo ont tout de même affiché une qualité de jeu supérieure pour la première de Rudi Garcia, le successeur de Sylvinho. Il y a de vrais signes positifs selon le boss des Gones : «Il n’y a pas photo. Malgré le fait qu’il est passé par Marseille et que cela choque un certain nombre de supporters dans un jugement un peu rapide, Rudi (Garcia) a bien repris les choses en main. Il a amené une rigueur qu’on avait perdue. Il n’y en avait pas à l’entraînement et dans la vie de tous les jours. Et en match, on se liquéfiait. Evidemment, il y a une déception de ne pas avoir gagné. Certains diront que c’est une catastrophe, mais ce n’est plus catastrophique. Ça l’était jusqu’au derby . Là, on inverse la courbe ».Jean-Michel Aulas reconnait une erreur avec l’inexpérimenté Sylvinho , mais il ne faut pas oublier la part de responsabilité des joueurs. « Certains me déçoivent. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaitront. La saison dernière, ils étaient les meilleurs dans leurs clubs. Aujourd’hui, ils sont l’ombre d’eux-mêmes. » Relancé sur le cas de Thiago Mendes, qui a été recruté pour 22 M€ + des bonus, « JMA » attend une réaction du milieu de terrain brésilien, même si d’autres éléments sont aussi concernés. « Il y a peut-être des raisons que je ne connais pas ou que je ne veux pas prendre en compte, maisOn les achetés parce que ce sont de très bons joueurs et qu’on voulait les faire progresser. Mais il n’y a pas que lui. »