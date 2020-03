CHAN 2020 : Le Rwanda forfait

La CHAN 2020 pourra-t-elle se dérouler comme prévu ? Cela paraît très compromis, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Décision « après la visite d'inspection »

. Programmée du 4 au 25 avril prochain au Cameroun, la compétition réservée aux joueurs locaux voit les mauvaises nouvelles s'accumuler au fur et à mesure que progresse le coronavirus. La dernière en date est le. Les autorités du pays ont annoncé que « la participation des équipes ou des athlètes rwandais aux événements sportifs internationaux prévus annulée jusqu'à nouvel ordre ». les Fédérations et associations sportives rwandaises ont par conséquent été priées « d'informer leurs fédérations internationales respectives de la décision du gouvernement du Rwanda d'prévus jusqu'à nouvel ordre en raison de la propagation continue du Covid-19. »Voilà qui pourrait amener d'autres nations qualifiées à se poser la question de leur participation. Descirculent avec insistance au Maroc, où les compétitions sportives ont été suspendues sine die. Quant au tournoi préparatoire des 3 Nations (Ouganda, Zambie, Mali), il est passé à la trappe à cause de la pandémie, a annoncé samedi l'Ouganda, qui devait l'accueillir. Jeudi, un autre, réunissant cette fois le Burkina Faso, le Togo et le Niger, avait été annulé pour des raisons similaires. Le doute est donc de plus en plus permis sur la tenue du CHAN 2020. La, qui a déjà reporté les rencontres des éliminatoires de la CAN 2021 prévues ce mois-ci, rendra sa décision « après la visite d'inspection », qui doit se terminer dimanche au Cameroun.