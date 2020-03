CHAN 2020 : le Maroc espère un report de la compétition

Après avoir éliminé le PAOK Salonique, Naples et Anderlecht en coupe UEFA, le club de la capitale française avait une belle opportunité d’accéder à sa première demi-finale européenne. Mais le Paris Saint Germain n’était pas gâté au tirage au sort en héritant du…Real Madrid (six Coupe d'Europe des clubs champions et deux Coupe de l'UEFA au palmarès à l'époque.) La tâche des parisiens s’annonçait ardue face à l’ogre madrilène en quarts de finale. Et pourtant le PSG avait réalisé l’exploit d’éliminer le club madrilène et se hisser dans le dernier carré. Retour sur un match mythique Battu logiquement au match aller 3-1 au stade Santiago Bernabéu, le Paris Saint Germain était condamné à l'exploit face au géant espagnol. Mission accomplie. Le club de la capitale française s’était offert une fabuleuse remontada l’emportant 4-1 pour se composter son billet pour les demi-finales. Merci qui ? Merci George Weah George Weah était l’un des artisans de la victoire des français face aux espagnols. Le libérien avait réussi à débloquer le match en ouvrant le score de la tête après un corner de Valdo montrant ainsi la voie du succès à ses coéquipiers Le Libérien était également impliqué sur le deuxième et troisième but. Weah avait délivré deux passes clés dont une aile de pigeon exceptionnelle. Régalez vousCette qualification historique est entrée dans l'histoire du Paris Saint-Germain ainsi que celle du Parc des Princes. Les coéquipiers de Weah avaient quitté la compétition en demies par la Juventus Turin. Le club de la capitale française s’était incliné au match aller 1-2 avant de concéder un nouveau revers au retour 0-1. A lire aussi sur Orange Football Club >> Il y a 24 ans, George Weah devint le premier africain lauréat du Ballon d’Or