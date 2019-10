CHAN 2020 : Le Maroc défendra son titre, première pour le Togo, les résultats

Le Maroc a éliminé l'Algérie et obtenu sa qualification pour le CHAN 2020, qui verra les Lions de l'Atlas défendre leur trophée. Le point sur les résultats du dernier tour retour.

Le Maroc défendra son titre. Les Lions de l'Atlas locaux, vainqueurs en 2018, se sont qualifiés pour la phase finale de la sixième édition du CHAN après leur victoire face à l’Algérie (3-0), samedi à Berkane. Les hommes de Houssine Ammouta se sont imposés suite aux réalisations de Badr Banoun (27eme, sp), Hamid Ahaddad (32eme) et Mohammed Nahiri (40eme). Le Togo sera également de la fête, pour la première fois de son histoire. Les Eperviers locaux, larges vainqueurs à l'aller (4-1), ont su résister au Nigeria, vainqueur sur le score insuffisant de 2-0. La Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda ont également décroché leur ticket en zone Centre-Est, tout comme la Zambie et la Namibie en zone Sud. Suite et fin de ce dernier tour retour ce dimanche.Samedi :* - Algérie : 3-0 (0-0)Dimanche : Libye - Tunisie (0-1)Dimanche : Mali - Mauritanie (0-0)Dimanche : Guinée - Sénégal (0-1)Samedi :- Togo* : 2-0 (1-4)Dimanche : Côte d’Ivoire - Niger (0-2)Dimanche : Burkina Faso - Ghana (1-0)Dimanche : RD Congo - Centrafrique (2-0)Dimanche : Congo - Guinée équatoriale (2-2)Vendredi : Soudan -* : 1-2 (1-0)Samedi :* - Burundi : 3-0 (3-0)Samedi : Rwanda* - Ethiopie : 1-1 (1-0)Samedi : Zambie* - Eswatini : 2-2 (1-0)Samedi :* - Madagascar : 2-0 (0-1)Dimanche : Lesotho - Zimbabwe (1-3)Les 15 qualifiés rejoindront le Cameroun, pays organisateur, en phase finale. La date de celle-ci n'a en revanche toujours pas été dévoilée.