CHAN 2020 : Le groupe du Sénégal contre la Guinée

Dans un match où les erreurs défensives ont été légion, Monaco a encore pu compter sur sa doublette Slimani - Ben Yedder pour s'offrir un succès important dans le bas du tableau.

L’instant T :

Sur une balle aérienne anodine de Ben Yedder, Salin sort à l’aventure et vient percuter Traoré hors de sa surface. Baldé a bien suivi et profite de cette erreur pour aller marquer dans le but vide. Monaco pense faire le plus dur à 5 minutes de la fin mais le VAR vient jeter un froid sur l’euphorie monégasque puisque le Sénégalais a contrôlé le ballon de la main !

Les buts

Les tops et les flops

Cesc FABREGAS (7)

Faitout MAOUASSA (7)

Gil DIAS (4)

La feuille de match

MONACO - RENNES : 3-2

Monaco

Rennes

La connexion Ben Yedder – Slimani marche toujours aussi bien ! Suite à un cafouillage dans la surface, Slimani provoque et perce. L’Algérien centre au deuxième poteau vers l’international français qui cale une volée sous la barre de Salin !Quel raid individuel de Maouassa ! Le Bleuet part de son aile gauche et repique dans l’axe. Il résiste au retour d’Aguilar et à la charge de Glik pour croiser parfaitement du gauche !Quel but gag ! Sur un coup-franc lointain de Grenier, Gil Dias loupe complètement son intervention et lobe Lecomte. Hunou est au aguets et pousse de la tête dans le but vide.Slimani remet les deux équipes à égalité ! Fabregas intercepte une relance plein axe de Morel et peut lancer l’Algérien qui a un boulevard. Il fixe Salin et le crochète avant de pousser dans le but vide.Ben Yedder joue encore les sauveurs ! Sur une longue balle de Bakayoko, Baldé est au duel de la tête avec Da Silva et dévie ce qu'il faut. D'une volée en pivot, Ben Yedder surprend Salin et offre la victoire aux Monégasques !Il y a bien longtemps qu’on n’avait pas vu le milieu espagnol dominer autant les débats dans l’entrejeu.a profité du manque de pressing adverse pour jouer les quarterbacks en direction de la doublette Slimani – Ben Yedder. Dommage qu’on ne voit pas assez souvent le champion du monde dans ce registre depuis son arrivée.Dans le 3-5-2 proposé par Stéphan depuis quelques matchs,est clairement comme un poisson dans l’eau en tant que piston. Le Bleuet peut faire parler sa vitesse comme sur son but et ce raid individuel. Solide défensivement, il a posé beaucoup de problèmes à Aguilar.Son erreur d’intervention sur le deuxième but rennais est venue clore une prestation très en dedans. Positionné en piston gauche avec l’absence de Gelson Martins, Gila provoqué mais a fait de nombreux mauvais choix offensifs notamment dans ces sentiments et tentatives de combinaison…Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Ben El Hadj (: Ben Yedder (3eme), Slimani (56eme) pour Monaco – Maouassa (12eme), Hunou (48eme) pour Rennes: Slimani (53eme), Glik (90eme)pour Monaco – Camavinga (57eme), Gnagnon (58eme), Grenier (91eme) pour Rennes: AucuneLecomte () – Aguilar () puis Henrichs (64eme), Jemerson () puis K.Baldé (77eme), Glik (cap) (), B.Badiashile (), G.Dias () – Bakayoko (), Fabregas () puis Boschilia (87eme), Ad.Silva () – Ben Yedder (), Slimani (: Subasic (g), Maripan, Zagre, Augustin: L.JardimSalin () – Traoré () puis Guitane (87eme), Gnagnon (), Da Silva (cap) (), Morel (), Maouassa () – Camavinga (), Grenier (), Bourigeaud () – Hunou () puis Siebatcheu (78eme), Mb.NIang () puis Gboho (78eme): Bonet (g), Nyamsi, Gelin, Lea Siliki: J.Stéphan