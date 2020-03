CHAN 2020 : le gouvernement camerounais persiste

Malgré la menace du coronavirus, les pouvoirs publics camerounais insistent pour l’organisation du prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

Accueillir des délégations d’Europe ?

Même pas peur ! Malgré la menace du coronavirus qui secoue le monde du football notamment, le gouvernement camerounais insiste pour l’organisation du. Dans une correspondance adressée au secrétaire général de la CAF, le ministre camerounais des Sports donne des assurances. Selon Narcisse Mouelle Kombi, « les autorités camerounaises ont pris diverses mesures de riposte et mis en œuvre un plan efficace de détection et de lutte » contre le coronavirus. « Le dispositif de prise en charge des cas de maladie éventuels est effectivement en place », rassure le ministre.Considérant qu'aucune mesure de fermeture des frontières n'a été prise à ce jour par le gouvernement camerounais, Narcisse Mouelle Kombi rappelle à la CAF que le Cameroun « est prêt à accueillir toutes les délégations annoncées par la CAF pour la participation à la phase finale du tournoi ». D’après le ministre, le pays hôte du CHAN 2020 n’exclut pas les délégations venant « spécifiquement de l'Europe », pourtant connu pour être le continent le plus affecté par le coronavirus.« En fonction des mesures sanitaires de contrôle au niveau des aéroports et autres points d'entrée, les personnes déclarées asymptomatiques feront l'objet d'un suivi minutieux dans l'exercice de leurs activités respectives », affirme-t-il encore. Et de conclure : « les différentes équipes et délégations pourront ainsi participer librement à la compétition en tenant compte du dispositif sanitaire mis en place par le gouvernement camerounais ». En attendant la décision finale de la CAF, le CHAN est prévu du 4 au 25 avril prochain.