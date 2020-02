CHAN 2020 : Le Cameroun poursuit sa préparation par deux nuls

. Le journal progouvernemental n'a visiblement pas fait dans le sensationnel. Nous étions au lendemain d'une éclatante victoire des jeunes Mimos face à l'Espérance Sportive de Tunis (3-1 , le dimanche 7 février 1999) . Vénance Zézé y a participé à ce récital de cette Super Coupe d'Afrique au Félicia. On l'avait vu brûler la politesse de plusieurs défenseurs tunisiens et tromper la vigilance du portier Chokri El Ouer. Une prouesse réussie, sanglé dans un maillot beaucoup plus grand que lui. Après l'épisode de l'Asec Mimosas, d'aucuns ont parlé de la plus grosse arnaque du football ivoirien. Zézéto, le dribbleur de charme, a en effet perdu son football. Sa carrière professionnelle a été ternie dans de clubs de seconde zone. Réduit à courber l'échine et à se battre pour des matchs sans grands intérêts, Zézéto revenu au pays, il y a quelques années, a tenté un come back au Sewé Sport de San Pedro, sans succès. Finalement, Zézéto a fait mentir tous ceux qui prédisaient qu'il serait le plus grand succès des Académiciens de MimoSifcom. Lors de sa carriere qui a duré environs 20 ans , l'ancien prodige ivoirien a joué dans 13 clubs différents de 5 pays différents dont la Finlande ou encore l'Ukraine .