CHAN 2020 : le Cameroun dans le groupe de la mort

Apres avoir rencontre au préalable les présidents des associations sportives et les groupements d’intérêts l'année dernière , le COCAN a cette fois-ci rencontré les patrons de presses nationales et internationales . Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des contacts que le COCAN 2023 entend nouer avec les institutions, les associations, les corporations et toutes autres structures qui sont parties prenantes dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire. Hormis la présentation de ses différentes activités et actions , le président du COCAN 20203 , Feh Kessé Lambert a annoncé les dates de livraisons de tous les stades qui abriteront la Coupe d'Afrique des Nations 2023 . « A ce jour, les travaux ont démarré, certes avec quelque retard sur certains sites, mais les différentes entreprises se sont engagées au respect des délais contractuels inscrits dans les marchés signés avec le Ministère des Sports. Ces délais se situent dans la fourchette de Janvier à Juin 2021 », a déclaré Lambert Feh Kesse , qui par cette déclaration a tenu à rassurer les patrons de presse que les travaux avancent et même très bien Outre la construction des stades, des cités CAN seront construites dans le but de loger les équipes participantes dans les villes de Korhogo, Bouaké et San Pedro à raison de 32 villas par ville. Afin que tous ces projets soient sur pied, le COCAN 2023 compte mener plusieurs actions notamment achever l’élaboration du budget de la CAN 2023, intensifier les travaux de conception et de création des dispositifs organisationnels de la CAN, organiser des tournées d’informations, de mobilisation et de sensibilisation des populations des villes hôtes de l’intérieur du pays afin que le report de la CAN n’entache pas leur engouement autour de la compétition. Pour clôre , le président du COCAN 2023, Lambert Feh Kesse, a réitéré la demande pour le soutien de la presse local et international. « Notre pays sera, en raison de la forte médiatisation de la CAN, au carrefour des médias du monde. Je sollicite donc votre soutien et votre disponibilité. Vous qui avez la voix et la plume, vos critiques feront l’objet de notre part, d’une attention toute particulière », a-t-il conclu.