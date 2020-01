CHAN 2020 : la CAF exclut les arbitres camerounais

A la surprise de tous ses admirateurs, Lionel Messi a fait une apparition dans une salle de sport publique afin de s'entretenir durant la trêve internationale.

You go to the gym. Then you notice Messi is there training while watching his own goals. Then you meet him. It happened to @Valenjure1 and @FrancoJure! pic.twitter.com/kqcLO6EXnJ