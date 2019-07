CHAN 2020 - Eliminatoires : Un derby Bénin-Togo, le programme du premier tour

Le premier tour aller des éliminatoires du CHAN 2020 se dispute dans les jours à venir et propose notamment un derby Bénin-Togo.

Programme du premier tour aller :

Une liste de 23 Ecureuils locaux, les meilleurs du moment provenant des différents clubs du championnat local. Le sélectionneur béninois, Moussa Latoundji, et tout son staff sont convaincus de ce que ces joueurs peuvent permettre au Bénin d'espérer quelque chose de positif dans le derby face au Togo, comptant pour le. L'objectif de ces 23 ? Confirmer tout le bien que l'on dit d'eux en faisant un bon résultat dimanche prochain à la maison avant d'aller à Lomé une semaine plus tard en "véritables conquérants ". Dans cette liste,le titulaire au poste de gardien de but sera sans nul doute Chérif Dine Kakpo, des Buffles du Borgou, lui qui a goûté aux délices de la CAN en Égypte comme numéro 3 derrière Fabien Farnolle et Saturnin Allagbé. Le prometteur gardien de buts de l'USSK (club de première division locale) Batori Douyèmé figure aussi sur cette liste.avant d'espérer disputer une première phase finale de ladite compétition qui sera à sa sixième édition et dont l'organisation, retirée à l'Ethiopie, a été attribuée au Cameroun. Les matchs du premier tour démarrent ce week-end et se joueront jusqu'au 30 juillet prochain (les manches retour ayant lieu une semaine plus tard). Quant au derby maghrébin opposant le Maroc, tenant du titre, à l'Algérie, le match doit se tenir entre le 20 et le 22 septembre.Algérie - MarocTunisie - LibyeGuinée-Bissau - MaliCap-Vert - MauritanieLiberia - SénégalBénin - TogoCentrafrique - TchadTanzanie - SoudanKenya - BurundiSoudan du Sud - OugandaSomalie - RwandaBotswana - SeychellesEswatini - Malawi