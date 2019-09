CHAN 2020 - Eliminatoires : Togo et Burkina Faso bien partis, suspense au Maghreb

Le dernier tour des éliminatoires aller du CHAN 2020 s'est déroulé ce week-end. Retrouvez l'ensemble des résultats.

Les'est déroulé ce week-end à travers l'Afrique. Samedi,et préservent leur chance avant la manche retour.. Le fait de ne pas avoir concédé de but pourrait s'avérer précieux en vue du match retour., entre la Mauritanie et le Mali (0-0), comme entre le Sénégal et la Guinée (1-0). Léger avantage pour Les Lions locaux, qui ont pris l'ascendant en fin de match sur une lourde frappe d'Assane Mbodj.: sur sa pelouse,, qui menait pourtant après dix minutes de jeu. Le Niger a également fait le break sur la Côte d'Ivoire (2-0), tandis que le Burkina Faso, opposé au Ghana, ramenait une belle victoire de Kumasi (0-1). Sur le reste du continent, on relèvera lesde la phase finale : la, qui a déjoué le piège tendu à Bangui par la Centrafrique (0-2), tandis que la Zambie allait s'imposer en Eswatini (0-1).Algérie - Maroc : 0-0- Libye : 1-0But : Badri (54eme).Mauritanie - Mali : 0-0- Guinée : 1-0But : Mbodj (87eme).- Nigeria : 4-1Buts : Nane (16eme, 64eme), Tchakei (73eme, sp), Agoro (89eme) - Sunusi (10eme).- Côte d’Ivoire : 2-0Buts : Halidou (43eme), Aziz (90eme+6).Ghana -: 0-1But : Wendyam (90eme+5).Guinée équatoriale - Congo : 2-2Centrafrique -: 0-2Buts : Beya (26eme), Muleka (85eme).Burundi -: 0-3Buts : Ssekajugo (13eme), Mutyaba (81eme), Kizza (90eme+1).Ethiopie -: 0-1But : Sugira (61eme).Tanzanie -: 0-1- Namibie : 1-0Eswatini -: 0-1But : Shamende (80eme).- Lesotho : 3-1Buts : Dube (22eme, 60eme), Taderera (84eme) - Kalake (90eme+3).