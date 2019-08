CHAN 2020 - Eliminatoires : Le Togo sort le Bénin, la Mauritanie passe, tous les résultats

Les affiches du premier tour des éliminatoires du CHAN 2020 ont livré leur verdict. Le Togo retrouve le sourire après une victoire poussive sur le Bénin. Tous les résultats.

(1-0) : c'est sur ce score étriqué que le Togo et le Bénin se sont quittés dimanche sur la pelouse de Kegué. Ce stade rénové a donc porté chance aux Eperviers locaux qui retrouvent le sourire après avoir été éliminés par l'adversaire du jour il y a deux ans. Tout était pourtant au rendez-vous pour que Moussa Latoundji et ses poulains regagnent Cotonou avec la qualification en poche. Mais l'inexpérience des joueurs et le manque d'adresse ont provoqué l'échec béninois en territoire togolais. Après le but de Tchakei Marouf sur une tête qui a surpris toute la défense (73eme), les Béninois ont mis leurs dernières forces dans le match mais il était trop tard.Le Togo passe et jouera le Nigeria au tour prochain.– Guinée-Bissau : 3-0 (4-0)– Cap-Vert : 2-1 (0-0)– Liberia : 3-0 (0-1)– Bénin : 1-0 (0-0)Sao Tomé et Principe – Centrafrique*– Tchad : 2-1 (3-3)Soudan du Sud –: 1-2 (0-2)– Somalie : 4-1 (3-1)– Djibouti : 4-3 (1-0)Kenya – Tanzanie* : 0-0, 1-4 tab (0-0)– Botswana : 3-2 (0-0)Angola – eSwatini* : 1-1, 4-5 tab(1-1)Namibie* – Comores : 0-0 (2-0)– Madagascar* : 3-2 (0-1)Afrique du Sud –: 0-3 (2-3)– Maurice : 3-1 (4-0)Les matchs aller du prochain tour ont lieu entre 20 et 22 septembre alors que les manches retour se dérouleront du 18 au 20 au 20 octobre 2019.