CHAN 2020 : le programme du dernier tour des éliminatoires

Le Portugais Toni Conceiçao a été nommé sélectionneur du Cameroun à la surprise générale.

Le vide du pouvoir a pris fin, l'étonnement ne fait que commencer. Sans sélectionneur depuis le limogeage de Clarence Seedorf à l'issue de la CAN 2019 (et l'élimination dès les 8emes de finale du tournoi),Antonio Conceiçao da Silva Oliveira, dit. Un communiqué du ministère des Sports et de l'éducation physique, signé par la ministre Narcisse Mouelle Kouambi, a annoncé ce vendredi la décision de nommer cet inconnu au bataillon. Âgé de 59 ans, ce technicien. Il devient le deuxième Portugais à diriger le Cameroun, après Artur Jorge (2004-2006). Au cours de sa carrière d'une vingtaine d'années, cet ex-international (une sélection) a essentiellement coaché dans son pays et en Roumanie. Mais jamais sur le continent africain.Classiquement, le nouveau patron de la tanière, dont la durée du contrat n'a pas été précisée,: l'ancien attaquant François Omam-Biyik sera son adjoint principal, poste qu'il avait déjà occupé à l'époque de Javier Clemente (2011), tandis que Jacques Songo’o sera lui en charge des gardiens de but. Les deux hommes ne seront pas de trop pour briefer le successeur de Clarence Seedorf sur le contexte local, d'autant plus sensible que le pays doit accueillir la prochaine édition de la CAN dans moins de deux ans. Avec pour seul, gagnées avec le CFR Cluj, Toni Conceiçao va devoir relever un sacré challenge : remettre en ordre de bataille une équipe qui n'a plus rien fait de bon depuis son sacre surprise à la CAN 2017.Le ministère a également dévoilé la composition du nouveau staff de l'. Les A' seront confiés à Yves Clément Arroga, qui sera assisté par Emmanuel Ndoumbé Bosso, ancien titulaire du poste. Reste à savoir comment laaccueillera cette vague d'annonces ministérielles. Fin août, l'instance mondiale avait adressé un courrier à la Fédération camerounaise de football, afin de la mettre en garde contre d'dans sa gestion.