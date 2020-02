🔴Officiel: le calendrier du CHAN 2020 dévoilé

Encore un match amical international pour l’équipe amateur du Cameroun. Quelques jours aprĂšs s’ĂȘtre frottĂ©s Ă la RD Congo (victoire 1-0) et le Congo (1-1), les Lions Indomptables A’ accueillent le Rwanda ce lundi Ă YaoundĂ©. Pour les joueurs camerounais, pas question de faire un autre rĂ©sultat que la victoire.« L’aventure au Congo s’est trĂšs bien passĂ©e. Le bilan de cette aventure est positif avec une victoire et un match nul. On se prĂ©pare en fonction de chaque match, et on a l’obligation de gagner le Rwanda pour rester en confiance car le CHAN se joue Ă domicile et on a Ă cƓur de gagner le tournoi », confie Ulrich Pangue, attaquant camerounais. « Je pense qu’on doit continuer de travailler et enchaĂźner de bonnes performances avant le CHAN, question d’ĂȘtre au top », renchĂ©rit son coĂ©quipier Samuel Nlend. Les Camerounais partent favoris face Ă une Ă©quipe du Rwanda qui se rĂ©joui d’avance de pouvoir affronter le pays organisateur de ce CHAN. « Nous sommes prĂȘts pour le match, ça fait partie de notre prĂ©paration. Et c’est un plaisir pour nous de jouer contre le Cameroun, pays organisateur. C’est une solide Ă©quipe, c’est une grande nation de football, et c’est une bonne chose pour nous de commencer la prĂ©paration avec un gros calibre comme le Cameroun », lĂąche Vincent Mashami, l’entraĂźneur rwandais. Notons que le Cameroun et le Rwanda sont respectivement logĂ©s dans les groupes A et C du CHAN qui s’ouvre le 4 avril prochain.