CHAN 2020 : après un an de disette, la première liste du Cameroun connue

C’est la belle histoire du jour. Prochains adversaires des "Léopards" de la(le 18 novembre) lors des éliminatoires de la CAN 2021 , les "Scorpions" de lavont se présenter avec deux anciens migrants clandestins dans leur effectif ! En effet, les deux jeunes "miraculés" Bakery Jatta (Hambourg, 21 ans) et Musa Juwara (Bologna, 17 ans) ont été retenus par le sélectionneur national,, pour la première fois de leur carrière. Débarqué clandestinement enen, à l’âge de 16 ans, et ce, après avoir traversé lasur un bateau de fortune depuis la Libye,, a déjà fait parler de lui en disputant pas moins de 16 matchs endans sa jeune carrière la saison dernière. Toutefois, le jeune ailier avait récemment fait l’objet d’une enquête suite à certaines accusations le suspectant d’avoir changé d’identité et d’en avoir profité pour diminuer son âge de deux ans et demi au passage. Mais le natif de(Gambie) a été blanchi et plus rien n’empêchait donc le sélectionneur national de faire appel à ses services.Talent précoce,a quant à lui fui son pays natal enpour l’à l’âge de…! Travailleur et obstiné, le jeune ailier a réussi à disputer ses premières minutes enitalienne sous les couleurs duen fin de saison dernière. Recruté l’été dernier par, il évolue désormais avec l’équipe U21 de l'actuel 11du championnat italien.Que de chemin parcouru par ses deux jeunes survivants qui prouvent qu’avec le travail et la persévérance on peut réaliser les rêves les plus fous !Modou Jobe (Jeddah FC, Arabie Saoudite), Sheikh Sibi (Virtus Verona, Italie), Baboucarr Gaye (SG Wattenscheid, Allemagne), Alagie Nyabally (GPA)Pa Modou Jagne (FC Zürich, Suisse), Ibou Touray (Salford City, Angleterre), Omar Colley (Sampdoria, Italie), Mohammed Mbye (Mjällby, Suède), Bubacarr Sanneh (Göztepe, Turquie), Sulayman Bojang (Kongsvinger IL, Norvège), Ngine Faye Njie (Gamtel), Hamidou Bojang (Real de Banjul), Alieu Jatta (Casa Sports, Sénégal)Alasana Manneh (Górnik Zabrze, Pologne), Dawda Ngum (FC Roskilde, Danemark), Ebou Adams (Forest Green, Angleterre), Ebrima Sohna (sans club), Sulayman Marreh (KAS Eupen, Belgique), Hamza Barry (Hajduk Split, Croatie), Ablie Jallow (AC Ajaccio, France), Ebrima Colley (Atalanta, Italie), Sheriff Sinyan (Lillestrøm, Norvège), Bun Sanneh (Génération Foot, Sénégal)Modou Barrow (Denizlispor, Turquie), Assan Ceesay (FC Zürich, Suisse), Bubacarr Jobe (Mjällby, Suède), Ali Sowe (CSKA Sofia, Bulgarie), Bubacarr ‘Steve’ Trawally (Ajman, EAU), Adama Jammeh (Etoile du Sahel, Tunisie), Muhammed Badamosi (FUS Rabat, Maroc), Musa Barrow (Atalanta, Italie), Nuha Marong Krubally (Racing Santander, Espagne), Kalifa Manneh (Carrarese, Italie), Lamin Jallow (Salernitana, Italie)