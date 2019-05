Championship : Aston Villa domine Derby County et monte en Premier League

Aston Villa est venu à bout de Derby County ce lundi (2-1) en finale de Championship. Les Villans sont donc promus en Premier League, au même titre que Norwich et Sheffield United.

Après trois longues saisons de purgatoire, Aston Villa est enfin de retour dans la lumière. Relégué en Championship en 2016, le club de Birmingham avait failli remonter en Premier League deux ans plus tard, mais avait échoué face à Fulham en finale d'accession (1-0).Opposés à Derby County, les hommes de Dean Smith (et de John Terry, son adjoint) ont ouvert le score grâce à l'ancien Lillois Anwar El Ghazi juste avant la pause (44eme). John McGinn a ensuite profité d'une grossière erreur de Kelle Roos , le portier adverse, pour doubler la mise (59eme).Les Lions ont alors commencé à dangereusement reculer, et les Rams en ont profité pour réduire l'écart par l'intermédiaire de Martyn Waghorn (81eme). Aston Villa prend donc place dans l'ascenseur, en compagnie de Norwich et de Sheffield United. Pour rappel, Huddersfield, Fulham et Cardiff feront le chemin inverse et évolueront en Championship en 2019-20.