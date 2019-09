Championnat d’Afrique Freestyle : L’Ivoirien Titi Koné triomphe à nouveau

Pas encore prêt et donc absent du groupe ce lundi, l’attaquant camerounais croise les doigts pour ses coéquipiers. Le Lion Indomptable invite ses partenaires à rester sur leurs gardes. « On connait le football, a déclaré le Camerounais, dans des propos rapportés par lensois.com. Sur le papier on est supérieur mais c’est sur le terrain que ça se joue, il n’y a pas de logique. Il faut avoir beaucoup de respect, ce qui ne veut pas dire craindre. On jouera pour gagner. On prépare ce match depuis le début de la semaine ». Et d'ajouter : « On ne sait pas ce que va proposer Châteauroux mais par rapport aux images et ce que le coach met en place, on se donne les moyens pour gagner mais pour ça, il y a beaucoup de paramètres : sera-t-on en forme ? Que va proposer l’adversaire ? En attendant la préparation est bonne et l’état d’esprit aussi. On peut le faire mais je mets toujours un « mais » car il y a un adversaire en face qu’il ne faut pas prendre à la légère ».