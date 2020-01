Cette statistique inquiétante de Thomas Lemar (Atlético Madrid)

Avant le match entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille vendredi (20h45), Julien Stéphan a tenu des propos élogieux envers André Villas-Boas.

« Villas-Boas prouve sa valeur et son talent »

Julien Stéphan tient André Villas-Boas en haute estime. C'est ce que le technicien breton a tenu à déclarer avant l'affiche très intéressante entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, programmée ce vendredi (20h45) en ouverture de la 20ème journée de Ligue 1.. L'entraîneur des Rouge et Noir en est conscient et s'attend à un plan bien élaboré de son adversaire.« J'ai beaucoup d'estime et de respect par rapport à ce qu'il a réussi à mettre en place, a expliqué Julien Stéphan en conférence de presse. André Villas-Boas a impacté son équipe très rapidement, il a l'air d'y avoir une excellente mentalité dans l'équipe, une grande confiance entre le coach et les joueurs, derrière un public au diapason.». Un message que son homologue portugais appréciera.