Cette annonce de taille sur l'avenir de M’Baye Niang

Le joueur ne dira pas non à l'OM

Les performances XXL du Lion de la Teranga n'ont pas laissé insensibles certains cadors, dont l'Olympique de Marseille, désireux de recruter un avant-centre pour épauler Dario Benedetto.Interrogé sur ce sujet par Le Figaro, l'entraineur de Rennes Julien Stéphan, n'a pas garanti que le sénégalais allait poursuivre sa carrière du côté du Roazhon Park.« On n'est sûr de rien. Ce n’est pas spécifique à cette année, il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu’il y a les données économiques. Tout est à prendre en compte », a indiqué le coach dans les colonnes du journal.D'après le journaliste Bilel Ghazi, le club phocéen aurait ouvert les négociations, en vue d'un transfert du vice-champion d'Afrique. « Niang à l'OM, il y a des discussions intenses, ça fait deux-trois mois qu'ils sont à fond sur lui, c'est-à-dire des contacts permanents avec son entourage . En gros, on te veut absolument, on veut que tu rejoignes l'OM et ne te précipites pas », a annoncé récemment le journaliste de L’Equipe.L'ancien joueur de Torino, n’est vraiment pas insensible à l’intérêt de l’OM.« Certains disaient que l'OM n'avait pas l'effectif pour jouer la deuxième place mais je suis désolé, un mec comme Germain, il est très très utile. A Lille, il débloque le match. Malgré le fait d'être critiqué, il a eu cette lucidité. Ces trois points à Lille, ça a compté, et c'est Aké le petit jeune qui rentre, c'est Germain, c'est Benedetto qui met le pied... l'effectif ils l'ont…A Marseille, il faut beaucoup de caractère. Mehdi pourra te le dire, je me suis beaucoup inspiré d'Higuain. Il a fait plein de clubs, il a fait le Real, Naples, la Juve. Il y a toujours eu un moment où on a voulu le mettre à la porte. Il est revenu à la Juve l'an dernier, on lui a donné le numéro 21, il y avait Cristiano Ronaldo... Mais Higuain, contre l'Inter c'est lui qui marque, contre Naples il te fait un crochet sur Koulibaly... c'est ce caractère qu'on doit avoir…Pour mon avenir, c’est Mamad (Niang) qui décidera ». a indiqué l’attaquant du stade rennais dans un live sur Insagram avec le nouveau speaker du Vélodrome, Sat.A lire aussi sur Orange Football Club >> Galatasaray : Christian Luyindama de retour à l’entraînement !