C'est parti pour le Mondial de Fortnite avec une mise de 17,7 milliards F CFA !

"C'était un peu étrange. Au lieu de les avoir comme partenaires, de les affronter. Mais la vérité, c'est que j'ai apprécié et savouré. En général, l'équipe n'a pas été mauvaise. Je suis heureux de cette journée, c'est un jour spécial. (...) Je l'ai toujours dit : si j'avais eu le désir ou la force de continuer à jouer à Barcelone, j'aurais adoré venir ici un an plus tard pour jouer avec le Barça mais ce n'était plus le moment. Maintenant, je suis dans un autre endroit et j'en profite d'une autre façon."