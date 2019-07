C'est officiel pour Elmas à Naples

C'est désormais officiel : Nabil Fekir quitte Lyon et rejoint le Betis Séville, où il a signé lundi soir un contrat de quatre ans.

Nabil Fekir n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais. C'est ce lundi soir, tard, queLe club espagnol a déboursé 19,75 millions d'euros pour recruter le champion du monde français. Des bonus allant jusqu'à 10 M€, ainsi qu'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value ont aussi été négociés par l'OL. Nabil Fekir a signé un contrat de quatre ans en faveur du Betis. Il rejoint l'Espagne avec son frère Yassin, lui aussi formé à Lyon et lancé en équipe première en fin de saison dernière par Bruno Genesio. Pour ce dernier, le club du président Jean-Michel Aulas a négocié un joli pourcentage à la revente de l'ordre de 50%. Ce départ de Fekir marque la fin de la génération dorée du club rhodanien aux côtés d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Samuel Umtiti.Des joueurs issus du centre de formation et qui ont permis à Jean-Michel Aulas de conserver une ambition sportive alors que les robinets étaient vides à cause de la construction du Groupama Stadium. Auteur de 69 buts en six saisons professionnelles avec Lyon,après son vrai-faux départ la saison dernière vers Liverpool. Débarqués il y a quelques semaines entre Rhône et Saône, Sylvinho et Juninho n'ont cessé de vanter les qualités du champion du monde 2018 afin de pourquoi pas lui faire changer d'avis mais Fekir était bien décidé à se lancer dans un nouveau challenge qui ne sera donc pas Naples.A lui de prouver désormais qu'il a fait le bon choix.