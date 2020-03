« C’est la peste ! Pensons à survivre ! » Le président de Brescia veut tout arrêter

Les autorités publiques camerounaises rassurent : une fois l’épidémie de coronavirus maîtrisée, la CAF communiquera la nouvelle date du sixième CHAN de football.

Ceux qui pensent que le Championnat d’Afrique des Nations () pourrait être définitivement annulé peuvent d’ores et déjà s’en mordre les doigts. Parole du gouvernement du Cameroun, pays hôte du tournoi. Initialement prévue du 4 au 25 avril, la compétition a été reportée en raison de la propagation du coronavirus. Elle ne saurait faire l’objet d’une annulation. « La CAF et le Cameroun travaillent en concertation permanente et agissante, assure le ministre camerounais des Sports. Les dates des deux compétitions que sont le CHAN [2020] et la CAN [2021] ont été arrêtées d’accord parties. Cela dénote de l’excellence des relations » entre le Cameroun et l’administration de la CAF.Dans une interview accordée au journal à capitaux publics Cameroon Tribune, Narcisse Mouelle Kombi explique que la décision du report du CHAN 2020 était la résultante d’une entente évidente entre le Cameroun et la CAF. « Je voudrais insister qu’il s’agit du report et non de l’annulation du CHAN Total Cameroun 2020 », martèle le ministre. Et de préciser que le pays des Lions Indomptables attend « avec beaucoup de sérénité le réaménagement du calendrier de la compétition qui sera certainement le fruit d’une large concertation entre toutes les parties prenantes à l’organisation de cette compétition ».